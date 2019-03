Ringkøbing-Skjern leverer 5,8 milliarder til velfærd

Dansk Industri har for første gang opgjort virksomhedernes bidrag til den danske velfærd. Borgmester er glad for Ringkøbing-Skjerns velfærdsaftryk, men ville gerne beholde flere af pengene.

Ringkøbing-Skjern: Undervisning af 17.000 folkeskoleelever, løn til 3500 social- og sundhedsmedarbejdere og 1500 politifolk og anlæggelsen af 25 kilometer motorvej.

Det kan man få for de 5,8 milliarder kroner, som virksomhederne og deres ansatte i Ringkøbing-Skjern hvert år bidrager med i skatter og afgifter, viser nye tal fra Dansk Industri.

Nabokommunerne Holstebro og Herning står for henholdsvis 4,1 og 7,2 milliarder, og på landsplan er tallet 550 milliarder, eller hvad der svarer til halvdelen af de midler, der bliver brugt i den offentlige sektor.

Det er første gang, at Dansk Industri sætter tal på virksomhedernes og medarbejdernes såkaldte velfærdsaftryk. Det sker for at synliggøre deres betydning for den danske velfærd.

- Vores virksomheder og alle vores dygtige medarbejdere her i det midt- og vestjyske er helt tydeligt med til at holde samfundet i gang ved at bidrage med milliarder til vores fælles velfærd. Og al den sygepleje, uddannelse, pasning, infrastruktur med mere, som det offentlige giver os til gengæld, er samtidig helt uundværlig for vores virksomheder. Det er jo sådan vores samfund fungerer, siger formand for Dansk Industri Midt Vest, Claus Arberg.

Han vil samtidig gerne minde politikerne om, at gode betingelser for vækst og job er afgørende for at sikret sikre velfærdssamfundet.

Det er borgmester Hans Østergaard (V) enig i. Han glæder sig hver eneste dag over, at det går godt for de vestjyske virksomheder.

- Vi ved godt, at virksomhederne er afhængige af gode forhold. Derfor har vi brugt mange kræfter på at levere de betingelser, som erhvervslivet efterspørger, og det har givet bonus. På Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse tog vi et ordentligt hop opad til en femteplads, siger borgmesteren.

Han drømmer dog samtidig om at kunne beholde mere af virksomhedernes bidrag til velfærden i kommunen.

- Jeg har flere gange gjort opmærksom på den lokale udfordring, vi står overfor. Vi har historisk lav ledighed, og virksomhederne har aldrig leveret mere i selskabsskatter, men samtidig står vi som kommune overfor en stor sparerunde. Vores problem er, at vi ikke kan aflæse på kommunens bundlinje, at det går godt på grund af den nuværende udlignings- og tilskudsordning fra staten, siger Hans Østergaard.

Populært sagt bidrager Ringkøbing-Skjern med en stor bid af samfundskagen, men får ikke lov til at spise et tilsvarende stykke, er borgmesterens analyse.

- Men der er god grund til at være stolt af det bidrag, virksomhederne i vores kommune leverer, understreger borgmesteren.