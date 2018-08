Ringkøbing-Skjern: Ringkøbing-Skjern er sammen med Thisted de to kommuner i Danmark, der i 2017 fik hyppigst besøg af akutlægehelikopteren.

De to helikoptere, der har base i Skive og Billund, fløj 211 gange til Ringkøbing-Skjern, og 213 gange til Thisted.

I alt blev der fløjet 1.258 gange til kommunerne i Midtjylland, så knap hver femte tur gik altså til Ringkøbing-Skjern.

På de næste pladser kommer Skive med 147 ture fulgt af Samsø, Holstebro og Lemvig - altså alle kommuner langt fra behandlingsstedet i Aarhus.

Tallene er netop udsendt i en årsrapport fra Regionernes Lægehelikopter.

I 2017 lettede regionernes tre lægehelikoptere i alt 3.658 gange. Foruden Skive og Billund er der stationeret en helikopter i Ringsted på Sjælland.

Stigningen i antal flyvninger fra 2016 til 2017 er på to procent, men nye tal for de første fire måneder af 2018 viser, at der var knap 20 procent flere flyvninger end samme periode sidste år.

Ifølge Troels Martin Hansen, ledende overlæge i akutlægehelikopterordningen, er der flere forklaringer på den stigende aktivitet.

- Medarbejderne i AMK-vagtcentralerne bliver hele tiden skarpere til at få sendt helikopteren af sted sammen med ambulancer, lægebiler og anden hjælp, når det er til gavn for patienten. Samtidig udvikler vi løbende de flyoperative muligheder. F.eks. har vi etableret GPS-indflyvningskorridorer til flere landingspladser, så helikopteren kan lande, selv i dårligt vejr med nedsat sigtbarhed og lavt skydække, siger Troels Martin Hansen.