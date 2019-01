Ringkøbing-Skjern fik færre nyfødte i 2018

Dermed er fødselsraten for 2018 kun på et lidt højere niveau end i årene før babyboomet, der i gennemsnit lå på godt 500 fødsler om året.

Mens man i 2016 og 2017 opleve et regulært babyboom, så har tendensen ikke holdt ved i 2018. Sidste år blev der nemlig født 526 små vestjyder, mens det i de to foregående år var 576 og 579.

Håber på enlig svale

Ledende sundhedsplejerske i Ringkøbing-Skjern, Jette Haislund, håber, at pilen atter vil pege opad for antallet af fødsler i 2019.

- Efter et par gode år med høje fødselstal var vi begyndt at tænke, yes ,nu går det fremad, sige hun.

Jette Haislund har ikke en endelig konklusion på, hvorfor det er gået nedad med fødslerne, men hun har en mulig forklaring:

- Man kan se, at når folk har fået et barn, så går de lige et par år, inden de eventuelt skal have det næste. Det kan være en forklaring oven på to år med mange fødsler. Så vi håber, at det er en enlig svale, siger hun.

Nedgangen er da heller ikke generel for det vestjyske, og i eksempelvis Lemvig ligger man på samme høje niveau i 2018, som man gjorde i 2017.

Om der er udsigt til en fremgang af nyfødte vides endnu ikke, da kommunen ikke har færdiggjort sin fødselsprognose for 2019.