Ringkøbing-Skjern er ikke alene om at bejle til VisitDenmark

En stribe kommuner drømmer om at få flyttet turistorganisation udenfor hovedstaden. Formanden afviser, at det vil gavne turismen.

Ringkøbing-Skjern: En stribe kommuner har lagt billet ind på at få turistorganisationen VisitDenmark til deres område.

Det skriver Altinget, der kan fortælle, at Odsherred, Guldborgsund, Jammerbugt Varde og Ringkøbing-Skjern er blandt bejlerne.

Det er ingen hemmelighed, at borgmester Hans Østergaard (V) krydsede fingre for, at Ringkøbing-Skjern blev hjemsted for organisationen i forbindelse med regeringens anden runde af udflytning af statslige arbejdspladser i januar måned.

Politisk var der i god tid lagt billet ind på at få flyttet de omkring 50 medarbejdere fra Islands Brygge i København til Vestjylland. Argumentet var, at turistorganisationen burde ligge midt i turistdanmark, hvor en stor del af turisterne kommer.

Ringkøbing-Skjern er altså langt fra alene om at se VisitDenmark, som en oplagt udflytning, men den blev som bekendt ikke til noget.

Formanden Alan L. Agerholm tager interessen som en kompliment, men er ifølge Altinget godt tilfreds med, at organisationen fortsat ligger i København. Han tror nemlig ikke, at det vil gavne turismen, hvis VisitDenmark blev flyttet ud i landet.

- Man skal holde sig for øje, at vores indsats er i udlandet for at at trække udenlandske turister til Danmark. Der er ikke nogen naturlig grund til, at VisitDenmark skal sidde ude i turistdanmark som sådan, siger han til Altinget.

En flytning vil give mange rejser frem og tilbage til København, hvor de fleste kontakter ifølge formanden ligger. Desuden vil det være svært at finde de yngre digitale medarbejdere i landdistrikterne, mener VisitDenmark-formanden.