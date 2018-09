Ringkøbing-Skjern Kommune er tilsluttet borger-til-borgerportalen Boblberg.dk

Ringkøbing-Skjern: 25 af landets kommuner og 80.000 borgere bruger borger-til-borgerportalen Boblberg.dk, og nu er Ringkøbing-Skjern Kommune - som allerede Varde og Esbjerg kommuner - tilsluttet portalen. På Biblberg.dk har borgerne mulighed for at oprette opslag i form af bobler, som inviterer til aktiviteter, interesser, oplevelser og meget mere i fællesskab med andre. Gennem boblerne kan borgerne møde medborgere med samme boblende interesser, hvad enten det er nogle at træne med, strikke med, lave mad sammen med eller blot nye venskaber.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der stor fokus på fællesskabet, og her er Boblberg det nyeste tiltag, der skal inspirere og invitere borgerne til at bruge deres lokalsamfund på nye måder og i fællesskab med andre. På samme måde kan boblerne give inspiration til de borgere, der har et ønske om at være frivillige. Du kan oprette dit eget opslag - en bobl - eller se om der er andre bobler med samme interesser som dig. Opret dig nu eller læs mere på www.boblberg.dk.