Håndbold: Det er sjældent, at 16 mål er nok til en sejr for et hold i HTH Ligaen. Men det var det for Ringkøbing Håndbold, da de torsdag aften tog hul på deres deltagelse i Ringkøbing-Skjern Elite Cup.

For i kampen hjemme i Green Sports Arena holdt Ringkøbing modstanderne fra Buxtehuder SV nede på sølle 12 scoringer. Altså sejr til Ringkøbing på 16-12.

- Når fokus var på det defensive, så må man sige, indsatsen er godkendt. Vi prøvede forskellige spillere på forskellige pladser, fordi vi var uden Jane Mejlvang, Michelle Brandstrup og Ida Lagerbon. Alle løste opgaven godt. Der blev tacklet fint, og der var så gode returløb, at vi kun lukkede to mål ind på kontraløb. Ida Vium var god i målet, så defensivt var det super, fortalte træner Mads Brandt.

Ringkøbing brændte nogle oplagte chancer. Det gjorde Buxtehuder også, så Mads Brandt mente, kampen lige så godt kunne være endt 20-16 foran omkring 125 tilskuere.

- Stine Baun fik vist, hun er på vej tilbage efter en ankelskade. Generelt blev der vist energi og udstråling, og vi spillede disciplineret, sagde Mads Brandt.

For Ringkøbing Håndbold scorede Simone Rasmussen 5 (4), Stine Baun 4, Sille Thomsen 3, Marigona Hajdari 2, Henriette Hansen 1 og Nanna Hinnerfeldt 1 mål.

Sejren betyder, Ringkøbing Håndbold skal møde Team Esbjerg i næste runde. Team Esbjerg vandt deres første kamp mod Randers HK. Kampen spilles i Skjern på lørdag klokken 10.

- Det er klart, vi skal finde nogle flere mål mod Team Esbjerg. Det bliver svært. Vi må tage udgangspunkt i defensiven igen, og så må vi se, hvor langt det rækker, sagde Mads Brandt.

Fodbold: Skjern GFs træner John Pagaard havde set Tarm IF åbne sæsonen med en let sejr i serie 3 mod Aulum IF.

- Det var måske dumt. For da vi mødte Aulum 2 torsdag aften, blev det langt sværere, end jeg havde regnet med. Vi lavede for mange fejl, og det hænger nok sammen med, at vi havde flere nye spillere med, og at vi ikke har trænet ret meget i sommerpausen, fortalte John Pagaard.

Aulum bragte sig foran 1-0. Senere udlignede Kasper Chopart til 1-1 i gennemspillet angreb med oplæg fra Michael Bik. Inden pausen scorede Kasper Chopart til 2-1 på oplæg fra Mads Sørensen.

- Så troede jeg, de var et spørgsmål om sejrens størrelse. Men vi spillede ikke godt. Der var et par chancer, inden Aulum på kontraløb fik udlignet til 2-2. Heldigvis kom vi foran igen. Anton Lauridsen scorede flot på hovedstød efter hjørnespark. Efter det havde vi et par gode chancer, hvor efter Aulum ramte overliggeren. I overtiden slog vi sejren fast med målet til 4-2. Jakob Ørbæk Juel-Nielsen scorede på oplæg fra Kasper Chopart. Godt vi vandt, for det var altså en sejr, vi skulle have mod det hold, sagde John Pagaard.