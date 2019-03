Ringkøbing Fjernvarme trækker sig fra Lalandia-projekt

Fjernvarmeværket vil alligevel ikke etablere et varmeværk til Lalandias kommende feriepark i Søndervig. Da tilladelsen til ferieparken endelig kom, var værket i gang med et andet projekt.

Søndervig: Hvem skal lavere varmen til det kommende Lalandia Badeland i Søndervig, hvis store bassiner og 500 huse bliver en rigtig stor aftager?

Det spørgsmål er blevet aktuelt og har sendt Lalandia i tænkeboks, efter at Ringkøbing Fjernvarmeværk har trukket sig fra opgaven.

Planen var, at Ringkøbing Fjernvarme ville etablere et værk mellem Søndervig og Kloster baseret på solvarme og eventuelt kombineret med biomasse og elvarmepumper. Værket skulle levere varme til ferieparken og samtidig sætte gang i skiftet på værket i Kloster, der skal gå fra naturgas til brug af elvarmepumpe.

Fjernvarmedirektør Jesper Skovhus Andersen fortalte om projektet i januar sidste år.

- Vi har regnet og analyseret på et projekt, vi nu fremlægger for vores bestyrelse, og det ser fornuftigt ud, lød det.

Men siden er fjernvarmeværkets interesse for at blive leverandør til Lalandia kølnet. Årsagen skal ifølge Jesper Skovhus findes i uheldig timing.

- Der sker det, at tilladelsen til ferieparken trækker ud, og vi mister troen på, at det bliver til noget. Samtidig bliver der vedtaget et energipolitisk forlig, hvor vi kan søge penge til etablering af elvarmepumper. Bestyrelsen bliver så enig om, at vi ikke må sidde på hænderne, men i stedet søge penge til en elvarmepumpe i Kloster. Lalandia-badelandet må derfor træde i baggrunden, siger Jesper Skovhus Andersen.

Fjernvarmeværket søger og får et tilskud på 15 procent til elvarmepumpen i Kloster, som skal være i drift inden for to år.

- Det meddeler vi Lalandia-parken, og det bliver de noget oprørte over. Vi har mødtes med dem og snakket tingene igennem. Vi har sagt, at nu koncentrerer vi os om Klosterprojektet, og at bestyrelsen ikke har lyst til at bygge et varmeværk ved ferieparken, siger Jesper Skovhus Andersen.