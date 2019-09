Rikke samler ind for Scleroseforeningen, fordi hendes mand er syg: Vi tager stadig på ferier og fulder os

Rikke og Tom lever med sklerose i hverdagen. Og så alligevel ikke. Tom fik diagnosen i 2011, men på grund af ny medicin har han næsten ikke mærket noget til det siden. Derfor lægger de vægt på at have en hverdag som før - kun med nogle enkelte undtagelser.

- De fleste af os kender et menneske med sklerose og har set sygdommens konsekvenser. Derfor opfordrer vi alle til at være med til at samle ind. For jo flere vi er, des flere døre kan vi nå at ringe på - så enkelt er det faktisk, siger Klaus Høm, der er direktør i Scleroseforeningen, i en pressemeddelelse.

Tom Sandgrav havde sklerose. Oplevelsen i Lalandia var et attak. Attakker kan vare i dage, uger og nogle gange måneder. Efter et attak forsvinder symptomerne på sygdommen næsten eller helt.

Ringkøbing: Det var efter en weekendtur til Lalandia, Tom gik til lægen. Han var blevet følelsesløs fra brystet og ned. Det var ikke første gang, han havde prøvet noget lignende. Først troede lægen, at det var en virus på balancenerven. Men efter to uger med test og undersøgelser fik han diagnosen.

Hjælpende hånd fra forskningen

En af de frivillige, der skal samle ind på søndag, er Rikke Sandgrav. Hendes mand Tom fik i 2011 konstateret sklerose. Han er en af dem, der har haft stor glæde af den forskning i sygdommen, der de senere år er kommet mere af. Og det er netop forskning, som pengene fra indsamlingen går til.

- Jeg tror, Tom har været heldig, fordi han har fået sklerose i den her tid. Havde han fået det for 30-40 år siden, var de slet ikke så langt fremme i forskningen, siger hun.

- Jeg har fået mulighed for at få noget medicin, som andre ikke havde mulighed for, men jeg synes, at der stadig bliver forsket for lidt. Havde jeg ikke fået det nye medicin, var jeg også droppet ud af det andet. Det, jeg fik i starten, skulle jeg have tre gange om ugen, og der blev jeg rigtig syg hver gang. Ligesom influenza. Så hver gang du er på vej ovenpå igen, skal du tage det igen. Mit held var, der kom en ny type medicin, som jeg fik lov til at prøve. Og det var rigtig fint. Der var overhovedet ikke samme bivirkninger, siger Tom Sandgrav.

- Jeg kan kun sige for mig selv, at jeg tror, medicinen har hjulpet mig gevaldigt. Det tror jeg. Vi havde snakket om - før jeg vidste, at der kom en ny type - at jeg ville stoppe med den, jeg var på. Jeg havde det dårligt altid. Så var det bedre at stoppe, og så måtte vi tage det, som det kom. Så jeg har haft en klar fordel af den forskning, der er, siger han.