Rift om nye seniorboliger i Astrup

- Det er lokale, som har lagt billet ind på boligerne, og som gerne vil have noget nemmere at bo i, siger Ole Christensen.

Hidtil har mange ældre været henvist til at flytte til Skjern eller Videbæk, når de skulle finde noget mindre. Men her kan de blive i lokalsamfundet, hvor deres netværk i forvejen er.

Tanken bag projektet har været at give særligt de ældre borgere lidt flere valgmuligheder, når huset er blevet for stort.

Giver et løft

Formand for Aktiv Faster, Svend Erik Olesen, glæder sig over projektet.

Det var nemlig Aktiv Faster, der solgte grunden i håb om, at der kunne ske noget spændende, som kunne løfte byen, og det er klart tilfældet med de nye boliger.

Det tidligere hotel, som var på grunden, var nemlig forfaldent, og med hjælp fra nedrivningspuljen blev det fjernet. Med et nyt byggeri bliver det samtidig en forskønnelse frem for blot en tom græsmark.

- Det giver et lille boost til byen og får flere til at overveje, om det er nu, de skal flytte i noget mindre. Vi håber på, at det kan give noget flow i hushandlen her i byen, siger Svend Erik Olesen.

Husene findes i to forskellige størrelser. De to af dem er på 97 kvadratmeter, og her er der et værelse foruden soveværelset. De to andre er på 114 kvadratmeter og har to værelser plus soveværelse.

De første står færdig 1. oktober, og projektet ventes helt afsluttet til nytår.