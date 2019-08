Rift om de vestjyske sommerhuse: Salget i Ringkøbing-Skjern er skudt i vejret

RINGKØBING-SKJERN: Det går godt med salget af sommerhuse her i kommunen. Rigtig godt. Faktisk viser en undersøgelse, Boligsiden.dk har foretaget, at Ringkøbing-Skjern med en stigning på 65 procent i antallet af solgte sommerhuse ligger i top fem over kommuner med de største stigninger de seneste tre år.

Stigningen på 65 procent over tre år placerer Ringkøbing-Skjern på femtepladsen, idet stigningen har været større i Lemvig, Slagelse, Guldborgsund og Lolland.

Til gengæld er der målt i tørre tal solgt langt flere sommerhuse her i kommunen end nogen af de andre. I første halvdel af 2019 blev der således solgt 286.

Salget er selvfølgelig ikke lige stort over alt i kommunen; næppe overraskende er Hvide Sande og Ringkøbing de postnumre, hvor der er solgt flest huse.

Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, siger, at køberne er begyndt at få øjnene op for de områder, der ikke tidligere fik så megen opmærksomhed på boligmarkedet. For eksempel er salget i postdistrikt Hvide Sande mere end fordoblet de seneste tre år.

- Sidste års fantastiske sommer har gjort sommerhuse over hele landet til en eftertragtet handelsvare, og klimadebatten hjælper nok også på lysten til at holde ferie i Danmark frem for at tage lange flyrejser til Sydens sol, mener hun.

Det flotte salg af sommerhuse i første halvår af 2019 er fortsat ind i andet halvår; nye handelstal fra Boligsiden viser, at der er solgt godt 100 sommerhuse mere i juli 2019 end i juli 2018.