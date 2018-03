Rift om Champions League-brag: Man skal skynde sig

- Vi har siddet og holdt øje, for vi havde fået en del forespørgsler på forkant. Vi kunne godt se, at der var rigtig meget pres på, da vi nåede klokken 10. Der var dog ingen panik, siger Helle Gidsel, der arbejder med event og marketing i Skjern Håndbold.

Stadig håb

Det er et af verdens absolut bedste håndboldhold, der kommer til Skjern den 25. marts. Det kombineret med, at der er tale om en 1/8 finalekamp i Champions League gør, at der kommer til at blive pæn rift om de 3.264 sæder, der er i Skjern Bank Arena.

De, der ikke fik købt billetter klokken 10, behøver dog ikke at ærgre sig endnu:

- Der er ikke udsolgt endnu, men vi har stadig mange inde. Vi kan se, at folk kommer lige fra Langeland til Thisted. Sæsonkortholderne har haft forkøbsret, mens vi har skulle sætte plads af til udebanefans også. De har en frist, og selv hvis vi får udsolgt, kan det være, at der kan frigives billetter senere derfra, fortæller Helle Gidsel.

Selvom der er pladser endnu, bør man dog ifølge Helle ikke vente længe. Især ikke, hvis man gerne vil flere afsted:

- Lige nu kan jeg se, at der er en del singlepladser, mens det er sværere at få pladser samlet. Det er dog ikke umuligt endnu, men jeg regner med, at vi kan tænde de røde lamper i løbet af ugen, udtaler hun.