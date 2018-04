Riffelindskydning inden bukkejagten

Ådum: Ådum Jagtforening giver igen i år sine 96 medlemmer lejlighed til at få indskudt riflen og trænet lidt inden bukkejagten. Indskydningen foregår på lørdag kl. 9-11 på skydebanen på Strømmesbølvej ved Tarm. 100 meter banen med udstyr vil være klar. Der er afmærket vente-, klar- og skydelinjer. Der er faste regler, og en instruktør vil være til stede. Som en advarsel for andre om, at der skydes, bliver den orange ballon hejst.

Ådum Jagtforening har allerede åbnet sæsonen med flugtskydning hver mandag kl. 18.30 på banen på Bundsgårdvej. Flugtskydning kan dyrkes af alle, og selv om man ikke har jagttegn, kan man godt prøve at skyde. Banen og duerne vil være klar, og det er muligt at låne et gevær. Foreningen forsøger at have instruktører på banen hver gang. Patroner, pølser og forfriskninger kan købes. Henvendelser kan rettes til Jagtforeningens formand Jens Lindby, Ådum.

/Bodil