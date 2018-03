Revyen skaber økonomisk glæde

RÆKKER MØLLE: Weekendens revy i Rækker Mølle skabte glæde blandt gæsterne, og det vil den også gøre et stykke tid endnu, ikke mindst for hele området.

Kassen er ved at blive gjort op, og bestyrelsen har besluttet sig for at støtte tre projekter ud af 10 ansøgninger. Til revyen kom der 410 gæster, og revyen plejer at give et overskud på mellem 85.000 kroner og 135.000 kroner. Derfor er ansøgningerne prioriteret.

Det højest prioriterede projekt er en legeplads ved Rækker Mølle Børnefirkløver ved Børnehaven Lærkereden. Her er der søgt 30.000 kroner til indkøb af forskellige legehuse. På andenpladsen er en ansøgning fra Rækker Mølle Håndbold, der gerne vil etablere en beach-håndboldbane, der både kan bruges af klubben, men også være til fri afbenyttelse for lokalområdet. Her er der søgt om 35.000 kroner. Samme beløb er søgt til tredjeprioriteten, nemlig et samlingssted og et bålhus ved Rækker Møllegaarden.