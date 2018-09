Revler skal forstærkes med 400.000 kubikmeter sand

Houvig: Kystdirektoratet er i gang med sæsonens sidste sandfodring, så kysten kan stå imod vinterstormene. Ved Krogen og Krylen i Houvig arbejder sandsugere i øjeblikket på at forstærke revlerne, så bølgerne så at sige kan løbe kraft af sig, inden de når stranden, som så ikke eroderer alt for meget.

Sandsugerne skal levere i alt 400.000 kubikmeter sand på revlerne i en vanddybde på maksimalt seks meter. Sandet er hentet på et indvindingsområde på tyve meters dybde ud for Søndervig.

Skibene kan enten dumpe sandet eller sprøjte det ud iblandet vand via et rør, hvilket kaldes rainbow-metoden, da strålen danner en regnbueform. Ofte bruges rainbowmetoden indledende, og efterhånden som skibet lettes for sin last, kan den gå tættere ind på kysten og dér dumpe sandet direkte.

Opgaven udføres af skibe fra Rohde Nielsen, som vandt den femårige entreprise i 2014.

- Kystteknikere opmåler kysten hvert år, og vi kan faktisk følge kystens udvikling hundrede tilbage. Vi har så programmer, der kan analyse sig frem til, hvor der trænger til sand. De fastlægger så, hvor der skal fodres, fortæller projektleder Michael Rasmussen, Kystdirektoratet.

I år er der strandfodret ved Harboøre og Agger, og der er revlefodret 350.000 kubikmeter ved Søndervig. Houvig-opgaven er årets sidste og skal være færdiggjort i løbet af september.

- Ved Krogen er klitten ikke voldsomt bred, og bryder havet igennem, vil der vælte vand over vejen og ind i det lavtliggende område. Så Krogen er et af de steder, vi ofrer stor opmærksomhed. Derfor smider vi sand på revlerne, så vi får mindre bølgepåvirkning ind på stranden, siger Michael Rasmussen.

Krogen og nabostranden Krylen har tidligere fået store sandfodringer.

En storm den 1. marts 2008 var så hård ved klitten, at fire bunkers, som havde ligget næsten skjult siden 1940'erne blev blotlagt - og i øvrigt viste sig at indeholde effekter fra krigens tid. Efterfølgende måtte Kystdirektoratet udføre en stor sandfodring til at forstærke både stranden og klitten. Der blev pumpet sand ind på stranden, som så blev transporteret om bag klitten som forstærkning. Siden fulgt en strandfodring i 2012, og atter en i 2015, der gik fra det sydlige Krylen og ned til Søndervig.

I øvrigt kom kysten godt igennem sidste vinter, hvor der blot en enkelt gang blev registreret fuld storm målt ved Thorsminde.