Sikkerheden på Skjern Tekniske Skole er i gang med en opgradering, som allerede har vist sin berettigelse.

SKJERN: For en måneds tids siden begyndte Skjern Tekniske Skole at sætte nye overvågningskameraer op rundt omkring på skolen. Det har vist sig at være rettidig omhu, for natten til onsdag var der indbrud i skolens svejseværksted. To mænd brød ind og stjal to næsten nye svejseapparater til en samlet værdi af 22.000 kroner plus moms, tre vinkelslibere og en værkstedsvogn med håndværktøj. Mændene blev dog filmet af de nye kameraer, der optager i klare billeder. - De gik lige forbi kameraet og kiggede op i det, fortæller Allan Kristiansen, der er uddannelsesleder på skolen.

Nummerplade er synlig Selvom om tyvene havde forsøgt at skjule deres ansigter, er overvågningsbillederne så gode, at der er håb om at finde dem. Dertil kommer, at kameraerne også filmede tyvenes bil, så man kan aflæse registreringsnummeret på bilen. - Vi er ikke færdige med at opgradere sikkerheden på skolen, understreger Allan Kristiansen, der er bekymret for, om der vil komme flere indbrud.

Mere sikkerhed på vej Tyvene kom ind på værkstedet ved at bryde et vindue op og gik ud gennem en dør. De tog, hvad de kunne bære og kørte så væk. - Jeg tænker, at det i denne omgang er billigt sluppet. Vi har meget værdifuldt udstyr, som vi bruger til undervisning, og jeg er nervøs for, om tyvene syntes, at det var for nemt og kommer tilbage med en større varebil, siger Allan Kristiansen. - Vi gik en runde på skolen efter indbruddet og fik styr på, hvor vi skal sætte yderligere overvågning op. Men der vil også blive gjort flere tiltag udover overvågning, fortæller uddannelseslederen. Udover Skjern Tekniske Skole var der natten til onsdag også indbrud hos Skjern Maskinforretning på Industrivej, der fik brudt en dør op til kontoret omkring kl. 3.15. Også herfra er der videoovervågning, som politiet skal se. Der er endnu ikke lavet en opgørelse over det stjålne herfra.