Retten slår fast: To mænd sigtet for drab skal sidde fængslet mens sagen efterforskes

BORRIS/SKJERN: De to mænd på 31 og 38 år, der er sigtet for drabet på den 47-årige Kenneth Linde Simonsen fra Tarm, bliver ikke sat på fri fod, mens politiet efterforsker sagen.

Det har Vestre Landsret slået fast, efter at de to mænd kærede byrettens kendelse fra tirsdagens grundlovsforhør om, at de skal sidde bag tremmer i foreløbigt fire uger.

Det oplyser politikommissær Tue Nissen fra central efterforskning ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 38-årig mand, der kommer fra Tarm, blev anholdt natten til tirsdag, mens den 31-årige, der kommer fra Lyne-området og tidligere har været i konflikt med loven ved flere lejligheder, blev anholdt tirsdag morgen.

Mændene er sigtet for at have dræbt den 47-årige Kenneth Linde Simonsen med knytnæver og en stump genstand, der gav ham et kraniebrud.

Drabet er ifølge sigtelsen sket fredag aften og den afdøde blev fundet i et skydeterræn nær Borris søndag eftermiddag. De tre mænd kendte angiveligt hinanden i forvejen.