Retssag om brutalt hjemmerøveri begynder fredag

50-årig mand får snart dom i sagen om hjemmerøveriet mod 86-årig kvinde i Skjern.

SKJERN: I sommeren 2017 blev den 86-årige Edith Kjærgaard fra Skjern overfaldet og bestjålet i sit eget hjem på Ø. Marupvej. Røveriet var særdeles voldeligt og brutalt, mens udbyttet blot var på 2000 kroner. Edith Kjærgaard var alene hjemme onsdag 5. juli, da to maskerede mænd overfaldt hende på landejendommen. Hun blev bundet, slået og fik stød med en strømpistol. Under røveriet kom hendes 72-årige bror tilfældigvis forbi. Selvom også han blev slået og bundet, satte hans tilstedeværelse en stopper for hjemmerøveriet, da de to mænd valgte at tage benene på nakken.

Fængsel i vente En måned senere anholdt politiet en 50-årig mand fra Hover ved Spjald, mens det aldrig er lykkes for politiet at finde den anden mand. Den 50-årige har siden august siddet varetægtsfængslet, og på fredag skal han for et nævningeting ved retten i Herning. Her skal blandt andet de to søskende vidne mod ham. Straframmen for et hjemmerøveri ligger på op til 10 års fængsel. Hvis den 50-årige bliver fundet skyldig i at være den ene af de to hjemmerøvere, kan han forvente at tilbringe de kommende år bag tremmer. - Hvis det er et egentligt hjemmerøveri, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden på forhånd, ligger strafniveauet på fem års fængsel, oplyser sagens anklager Pia Koudahl fra Midt- og Vestjyllands Politi.