Restaurant har drønende travlt: Har brug for flere ansatte

Stauning: En tjener med ambitioner og en kok med lyst til udvikling.

Det søger Restaurant Stauning Havn i øjeblikket.

- Vi har lige fået en ny souschef og en ny tjener, men vi mangler stadig et par tjenere og en kok, der gerne skal begynde til marts, fortæller Flemming Jørgensen fra Restaurant Stauning Havn.

Nu begynder sommerhalvåret snart. Det betyder, at der bliver større travlhed både på selve havnen og i restauranten i Stauning, og derfor bliver der brug for flere medarbejdere.

- Vi har allerede fået en masse bestillinger på selskaber, og der er faktisk tale om en fordobling i 2019 i forhold til 2018, forklarer han.

Selskaber er gode for restauranter, fordi folk bestiller i god tid, og det giver god mulighed for at planlægge behovet for bemandingen.

Det er sværere med a la carte, hvor man ikke på forhånd ved, hvor mange gæster der kommer. Kommer der to gæster i løbet af en aften, hvor køkken og restaurant er fuldt bemandet, så giver det røde tal i regnskabet, forklarer Flemming Jørgensen, der gik konkurs sidste år.

I stedet blev restauranten overtaget af et selskab, som en række lokale investorer stod bag. Selskabet ansatte Flemming Jørgensen til at drive spisestederne videre, blandt andet Restaurant Stauning Havn.

- Skuden er blevet drejet, så der kun er det nødvendige personale til driften af spisestederne. Det giver nogle udfordringer i forhold til personalet, der selvfølgelig gerne vil have en arbejdsplan, som rækker seks uger frem, så de kan planlægge. Vi bliver nødt til at bruge det mest fleksible personale, siger Flemming Jørgensen.

Derfor er det nødvendigt for a la carte-gæster at bestille bord i forvejen på Stauning Havn, mens der udelukkende er plads til selskaber på Lønborggaard og Restaurant Muh i Rækker Mølle Bryghus.

- På Restaurant Muh har vi succes med at holde åbent bryggeri den første fredag i hver måned, hvor der hver gang kommer 25-30 mennesker, siger Flemming Jørgensen.

Han kan godt forestille sig, at det kan blive nødvendigt helt at lukke for a la carte-gæster fra oktober og fem måneder frem.

- Det giver så nogle andre udfordringer, for de medarbejdere, vi må sige farvel til i oktober, finder jo noget andet arbejde, så derfor skal vi starte med nogle nye til hver sommersæson, påpeger Flemming Jørgensen.