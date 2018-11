Rensningsanlægsgrunde kommer i otte ugers høring

SKJERN: Tæt-lav. Åben-lav eller etagebyggeri. Plus et rekreativt område.

Mulighederne er mange for det areal, der indtil nu har rummet de nedlagte rensningsanlæg på Birkvej i Skjern, og teknik- og miljøudvalget har nu valgt at sende et lokalplansforslag i høring, der byder på hele paletten af muligheder. Dermed fulge udvalget administrationens indstilling.

- Det er en lokalplan, der åbner så mange muligheder. Jeg kan ikke huske, at vi har haft en lokalplan, der havde så mange muligheder, siger formand for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen.

Området har været temmelig omdiskuteret. For et år siden havde Georg Anneberg planer om at genåbne farveriets rensningsanlæg, men en massiv borgerprotest fra nybyggerkvarteret ved siden af fik sat en stopper for de planer, og politikerne besluttede sig for at nedlægge et såkaldt §14-forbud, som planloven åbner op for. Senere kom forslaget om byggeri på arealet, blandt andet i form af etagebyggeri, og her har naboerne også protesteret, da de blev stillet et grønt areal i udsigt.

John G. Christensen opfordrer alle til at benytte sig af høringsfristen på otte uger og komme med deres kommentar om, hvordan området skal anvendes.

- Så vil vi lave en indstilling, der matcher. Der kommer noget på grunden, men det her er ikke så låst som andre lokalplaner, siger John G. Christensen.