René Rasmussen afløser er fundet - Sebastian Augustinussen kommer

Skjern: Den 22-årige fløjspiller Sebastian Augustinussen fra KIF Kolding København skal erstatte langtidsskadede René Rasmussen i Skjern Håndbold næste sæson. Det oplyser Skjern Håndbold i en pressemeddelelse fredag formiddag.

Sebastian Augustinussen var sidste sommer med til at vinde VM-sølv med det danske U21-landshold. I grundspillet i 888ligaen blev det til 22 mål i 11 kampe, mens det i slutspillet seks kampe blev til hele 29 scoringer for højrefløjen.

Sebastian Augustinussen skifter på en etårig aftale, som starter den 1. juli, og han ser frem til klubskiftet.

- Efter fire år i Kolding glæder jeg mig til at tage det næste skridt op i tabellen til Skjern Håndbold. Skjern er en storklub i den danske liga, og har bevist, at klubben kan være med på den helt store internationale scene. Jeg glæder mig utrolig meget til at blive en del af holdet, siger Sebastian Augustinussen i pressemeddelelsen.

Skjerns træner Henrik Kronborg havde Sebastian Augustinussen under sine vinger i sin periode som træner for KIF Kolding København, og han glæder sig over tilgangen.

- Sebastian er en dygtig og talentfuld venstrehåndet spiller, som har niveauet til at være med på et tophold. De færreste kan erstatte René Rasmussen - det er vi udmærket klar over, men Sebastian har kvaliteter i begge ender af banen. Han passer rigtig godt ind i den måde, vi gør tingene på i Skjern Håndbold, for Sebastian er kompromisløs, han er hårdtarbejdende, og han er en fighter. Han kan dække både fløj og back, og han kan også dække offensivt, da han med sine små 100 kilo og 1,92 meter er fysisk meget stærk. Han er trods sin størrelse meget hurtig i både kontraløb og returløb. Han flytter til Skjern, så han bliver en del af det daglige miljø, hvor vi kan træne ham meget individuelt også. Jeg tror, det bliver rigtig godt, for Sebastian er både en dygtig og meget god fyr, siger Henrik Kronborg.