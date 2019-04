Ren natur ved fælles hjælp

Ådum: Borgerforeningen opfordrede frivillige til at møde op til den årlige affaldsindsamling langs vejene, så alle igen kan nyde at færdes i en ren og smuk natur.

Ådums lokale bestyrelsesmedlem i Naturfredningsforeningen, Kristian Pedersen fra Stovstrup, var en af de først ankomne søndag morgen. Han havde sin trailer fyldt godt op med affald, som han har samlet i årets løb. Det var blevet til 50 kilo i samlet vægt. Heraf var der 437 dåser samt både vin- og spiritusflasker, tom emballage med mere.

Der var flere, som havde samlet året igennem og kom for at aflevere. Til dagens indsamling mødte 11 personer op, som Kristian Pedersen udleverede poser til. Han blev på pladsen for at veje resultatet. Det blev til 107 dåser og 40 kilo affald langs veje på landet, idet børnene fra Ådum Børneunivers klarer opsamling inden for bygrænsen.

Der var ros til flere småveje uden gennemgående trafik, fordi der stort set intet var at komme efter. Der bliver ikke samlet på Vejlevej, som er en statsvej. Forhåbentlig animerer de rene grøftekanter til, at naturen kommer til sin ret i og omkring Ådum.

/Bodil