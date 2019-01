Udvalgsvarebutik skal udlejes til udefra kommende aktør med et produkt, der ikke findes i Skjern.

Skjern: Foruden dagligvarebutikken på 1200 kvadratmeter, vil Rema på Farverivej opføre en såkaldt udvalgsvarebutik på 400 kvadratmeter. Det er et lovkrav, at en dagligvareforretning skal suppleres med en udvalgsvarebutik, når der sker en udvidelse af et såkaldt aflastningsområde.

En udvalgsvarebutik sælger de varer, man ikke finder i en dagligvarebutik af Rema-størrelsen - det være sig sko, tøj og isenkramartikler eller noget helt fjerde.

Man hvad skal der så være i Remas udvalgsvarebutik?

- Vi har givet udtryk for, at vi ikke medvirker til at flytte én udvalgsvarebutik fra Skjern midtby og ud i udvalgsvarebutikken. Hvis en tøjbutik eller en isenkræmmer vil leje sig ind, siger vi nej tak. Vi vil leje den ud til en anden side til en aktør med en vare, som ikke i forvejen er i Skjern, siger Rema-direktør Jan Poulsen.

Årsagen til, at Rema siger nej til midtby-butikker, er et ønske fra handelsforeningen og fra politisk side, der frygter for tomme butikker i centrum.

- Vi må komme med en ny aktør udefra, og vi har ikke fundet vedkommende. Det bliver ikke nemt at finde, men det har jeg lovet og givet mit ord på, siger Jan Poulsen.

Hvem, der kunne tænkes at leje sig ind i butikken, ved Jan Poulsen endnu ikke.

Han vil heller ikke blive konkret omkring det, da plangrundlaget for Remas etablering i Skjern endnu ikke er endeligt på plads. Coop truer med at indbringe byrådets vedtagelse af Rema-lokalplanen, for Planklagenævnet, hvilket kan udskyde byggeriet.

- Før vi har plangrundlaget på plads, vil jeg ikke bringe andre aktører ind, siger Rema-direktøren.