Rema-direktør undrer sig: Ellers må vi finde en anden by

- Vi plejer ikke at få andre placeringsforslag via kommuner, påpeger Jan Poulsen, der er direktør i Rema.

Skjern: Direktør Jan Poulsen fra Rema Etablering studsede noget, da han fra Ringkøbing-Skjern Kommune fik tilsendt det ideoplæg, som arkitekt Claus M. Bødtker har lavet for Projektudviklingselskabet EDD, og blev bedt om at forholde sig til de mulige placeringer i Skjerns bymidte, som oplægget åbner for.

- Normalt henvender projektudviklere sig direkte til os, hvis de har gode ideer om placering. Jeg har aldrig før oplevet, at kommuner på denne måde fremsender privates forslag, siger Jan Poulsen.

Han gør opmærksom på, at Rema hele tiden har gjort klar, at koncernen ikke mener, at der er gode placeringer i bymidten.

- Hvis vi ikke kan få lov til at bygge på placeringen ved Ringvejen, så må vi finde et andet sted end Skjern at placere en kommende Rema, gør Jan Poulsen klart.

Her har det været fremme, at det kunne være i området omkring Løvbjerg og ABC i Tarm.

Rema-direktøren glæder sig over, at både Skjern Udviklingsforum og Skjern Handelsforening er overvejende positive overfor en Rema-butik i Skjern, selvom de to foreninger helst så en ny butik i midtbyen.

- Jeg håber, at politikerne synes, at det er en god ide med en beliggenhed ved Ringvejen, siger Jan Poulsen.

Allerede i dag ligger der dagligvarebutikker udenfor Skjerns bymidte. Både Netto, Lidl og Aldi ligger udenfor den udpegede bymidte.