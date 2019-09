Faktisk kunne arrangementet på Vestjysk Gymnasium i Tarm snildt have haft 250 deltagere, men fordi der kom så mange tilmeldinger på selve arrangementsdagen og dagen før, blev Frivillig Vest nødt til at sige nej til nogle frivillige, som var lidt for sent ude.

- Det fortæller, at menneskerne her bor i foreningsdanmark. De brænder for deres sag. Der er virkelig meget energi og mange, der brænder for lokalområdet, siger lederen af Frivillig Vest, Susanne Rystok.

Frivillig Vest, der rådgiver områdets foreninger og frivillige, har aldrig haft en temaaften for frivillige med så mange tilmeldte. Da foreningsrådgivningen begyndte at arrangere aftenen sammen med kommunen, havde de regnet med omtrent 100 deltagere. Nu blev det så mere end fordoblet.

TARM: Foreninger kan altid bruge flere penge til at tilbyde noget spændende for medlemmerne. Det blev endnu en gang tydeligt onsdag aften. Her sugede 220 frivillige fra Ringkøbing-Skjerns foreninger og kommunale institutioner viden til sig om, hvordan man bedst muligt får adgang til de danske fondes pengetanke.

Arrangementet er et godt initiativ. Vi kan altid blive bedre og klogere. Det arbejder vi også på. Man skal ikke tro, at bare, fordi man har søgt én gang, kan man alle facetter.

Mange muligheder gav overblik

De frivillige, som nåede at melde sig til i tide, fik mulighed for at dykke ned i, hvordan man bedst muligt kradser penge ind. For på aftenen var der både fælles oplæg fra en professionel fundraiser og en ekspert i crowdfunding samt mulighed for at vælge imellem oplæg fra forskellige fonde eller lokale foreninger, der fortalte om, hvordan de har søgt penge.

Det brede program var en fordel, mener formanden for Borrisrådet, Jes Nissen.

- Jeg fik et samlet overblik. Arrangementet skabte en helhed, og jeg har fået en bedre fornemmelse af det hele. Normalt kan man gå til mange møder, og så hører man lidt det ene sted og så det andet sted. Det blev samlet her, siger han.

De mange muligheder lokkede også formand Bettina Bendtsen og bestyrelsesmedlem Jens Bukbjerg fra idrætsforeningen Herborg Ungdomsforening til. For selvom de har erfaring med at søge fonde og har gjort det til et fritids- og kulturcenter i Herborg, kunne de godt bruge råd til, hvordan de eksempelvis samler penge ind til tribuner til tilskuerne.

- Arrangementet er et godt initiativ. Vi kan altid blive bedre og klogere. Det arbejder vi også på. Man skal ikke tro, at bare, fordi man har søgt én gang, kan man alle facetter, siger Bettina Bendtsen.