Rekord-søgning til Erhvervsskolen Vestjylland: Må oprette venteliste

Kommunerne har fået øjnene op for Erhvervsskolen Vestjylland i Borris, når unge skal henvises til et forløb. Det betyder, at skolen nu har oprettet venteliste.

BORRIS: Aldrig har det gået så godt for Erhvervsskolen Vestjylland i dens 14-årige historie, som det gør nu. Interessen for skolen har aldrig været større, og det betyder, at næste år er skolen helt fyldt op - og som noget helt nyt, er der endda blevet oprettet en venteliste, hvor tre elever står klar til botilbuddet. Direktør Claus Tobler er yderst glad for at kunne melde udsolgt til skolen, der tilbyder en helhedsrettet uddannelse til unge mennesker, som ellers har det svært i det traditionelle uddannelsessystem. - Nu kan vi tage det mere roligt og ikke være bekymrede midt i sommerferien, om der nu også er elever nok til, at økonomien kan bære, forklarer Claus Tobler. Fremgangen betyder, at skolen får større muskler rent økonomisk. Disse penge skal bruges på at sikre eleverne tidssvarende faciliteter. Årsagen til den store fremgang er, at Erhvervsskolen Vestjylland har fået skabt sig et godt navn hos kommunerne, der sender de unge afsted. Aktuelt har Erhvervsskolen Vestjylland samarbejde med 14 kommuner, som henviser de unge til et forløb. - Kommunerne ved, at de kan regne med, at de unge er afklaret til videre beskæftigelse, når de har været hos os. Vi lægger vægt på både de personlige forhold og de faglige, og vores mission er at integrere disse unge i fællesskabet, så de ikke står udenfor, fortæller Claus Tobler.

Har nået loftet Målt i tal betyder det 35 elever i botilbud, hvilket er det maksimale, Erhvervsskolen Vestjylland er godkendt til. Derudover er der 10 på dagsforløb, og så er der 10 på ressourceforløb. Erhvervsskolen Vestjylland har en praktisk orienteret tilgang til undervisningen, og gennem de seneste år er der blevet oprettet socioøkonomiske virksomheder, der blandt andet leverer mad ud af huset. Disse virksomheder er blevet en stor succes, og Erhvervsskolen Vestjylland har nået loftet for, hvor stor skolen skal være. - Vi skal ikke være mere end 60 i alt. Det er også i forhold til antallet af praktikpladser, og de arbejdende værksteder skal være givende for eleverne. De skal opleve, at der er brug for det, eleverne arbejder med, siger Claus Tobler.