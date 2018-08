Rekord hos Stafet for Livet

Når man er formand for Stafet for Livet, så må man også være aktionarius og de mange tinge, der er skænket til det gode formål. Indsamlingen i år bliver bedre end 2017, garanterer hun. Foto Jørgen Kirk

Vi kommer til at samle et større beløb ind end sidste år, hvor vi nåede 170.000 kroner, fortæller Eva Lønborg, formand for Stafet for Livet i skjern

Skjern: Nogle voldsomme byger lige til sidst, men ellers et godt arrangement lige efter bogen, fortæller Eva Lønborg, der er formand for Stafet for Livet i Skjern. - Vi har i år haft 610 deltagere fordelt på 13 forskellige hold, hvor DHE stillede med et hold på 197 deltagere. Vi har haft 43 fightere med, siger Eva Lønborg. Fightere er deltagere der har eller haft kræft. Lørdag aften var der middag for fighterne og deres pårørende. - Det var jo godt vejr lørdag, så vi har haft mange besøgende, der kom for at støtte arrangementet og heppe på løberne, fortæller Eva Lønborg. De to seneste år er løbet blevet stoppet om natten af sikkerhedshensyn, fordi der var lyn og torden, men i år blev der løbet natten igennem.

Foto: Jørgen kirk Palle Clemmensen er sunket sammen i en stol, men han har også gået og løbet 104 kilometer for Skjern Løbeklub. Foto: Jørgen Kirk

Nåede 104 kilometer En af de løbere, der også var i aktivitet hen over natten er 56-årige Palle Clemmensen fra Skjern Løbeklub, der stillede med et hold på 23 deltagere. Han nåede at løbe og gå 104 kilometer i løbet af de 24 timer. - Det er en sag, det er værd at løbe for. Jeg har selv mistet en mor, en bror og en søster til kræft, og jeg har en søster på hospice lige nu, så jeg har haft det tæt på, fortæller Palle Clemmensen. Han nyder også det sociale samvær i løbeklubben. - Jeg løber cirka 21 kilometer om ugen, forklarer Palle Clemmesen. Han nød at være i gang lørdag nat. - Det er hyggeligt at gå om natten med lidt musik i ørene, siger Palle Clemmensen.

Foto: Jørgen kirk Lilli Thingman Christensen nåede at blive rigtig våd, under sine runder i dag, men det er vigtig at være med, mener hun. Foto: Jørgen Kirk