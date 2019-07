Regnfrakke eller solbriller: Følg vejret til weekendens musik- og fodboldfest

SPJALD/BORK HAVN: Onsdag var teltene ved Bork Havn Musikfestival ved at blæse væk, og regnvandet tyngede på teltdugerne. I Spjald glædede man sig over bygerne, så fodboldbanerne er grønne og bløde til weekendens Ramsing Cup.

Vejrudsigten for weekenden ser lovende ud for begge arrangementer, men hvis du vil være lidt mere sikker i din sag, kan du som festivalgænger i Bork få en ide om, hvorvidt du skal have støvler eller sandaler på her: https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/6690133/Bork_Havn/

Og er du fodboldspiller eller tilskuer ved banerne i Spjald, kan du her se, om det er solbriller og solcreme, der skal i brug eller om det er regnfrakke og paraply, der er gode at have ved hånden: https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/2612815/Spjald/