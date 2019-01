Regionsrådsmedlemmer: Vi havde aldrig fået en lægebil uden et regionsråd

Ringkøbing-Skjern: Mens borgmester Hans Østergaard (V) tvivler på, at borgerne vil komme til at savne regionerne, hvis de bliver nedlagt, som regeringen lægger op til med sit sundhedsudspil, så frygter de lokalvalgte regionsrådsmedlemmer for konsekvenserne.

- Regionerne har en betydning, som rækker langt ud over den taburet, vi sidder på. Der er lagt op til en centralisering, hvor magten ender hos embedsmænd og regneark frem for en folkevalgt politiker, og det vil borgerne kunne mærke, siger regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose (KD).

- Vi havde aldrig fået en lægebil i Ringkøbing, hvis det ikke var for lokale folkevalgte. Embedsmændene har gang på gang lagt op til at skære i akutberedskabet i vores del af regionen, og det kræver stærke politikere at stoppe det, siger Kristendemokraten.

Samme holdning har regionsrådsmedlem John G. Christensen (S).

- Der er tale om centralisering af værste skuffe. Hvis man tror, man kan styre akutberedskabet fra København, så tager man fejl, så bliver det regnearkslogikken, der kommer til at råde. Som lokalt valgt har man fokus på, hvad det betyder for borgerne. Det fokus vil en embedsmand ikke have, siger han.

Heller ikke Venstres regionsrådsmedlem Torben Nørregaard klapper i hænderne over udsigten til at nedlægge regionerne.

- Ingen er uundværlige. Men det er en alvorlig fejl at fjerne det folkevalgte niveau. Vores akutberedskab havde set helt anderledes ud i Ringkøbing-Skjern, hvis embedsfolkene havde taget beslutningen, og det var det næppe blevet bedre af. Hvis øvelsen går ud på at bringe sundhedstilbuddene tættere på borgerne, så kan det sagtens klares i den nuværende ramme, siger Torben Nørregaard, der forstå balladen i partiets bagland.

Marianne Karlsmose krydser fingre for, at regionerne klarer skærene.

- Jeg håber det bedste for borgerne. Der kræver et politisk flertal, hvis det skal gennemføres, siger hun.