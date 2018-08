Regionsformand: Helikoptertransport afhænger af hvor du bor

Anders Kühnau lover helikopter-transport til hjerneblodpropramte, når det tidsmæssigt er påkrævet - men der vil også være ambulancekørsel til Viborg og Esbjerg

Ringkøbing-Skjern: Ringkøbing-Skjern-borgere, som bliver ramt af en blodprop i hjernen og har brug for hurtig behandling, kan regne med at blive transporteret til Aarhus med helikopter. Eller til Esbjerg. Nogle må dog med ambulance til Viborg. Det afhænger af, hvor man bor i kommunen. Sådan forklarer regionsrådsformand Anders Kühnau (S), der som led i en spareplan vil samle neurologien på Regionshospitalet i Viborg og dermed gøre afstanden længere for Ringkøbing-Skjern-borgerne, som ellers indlægges på Neurologisk Afdeling i Holstebro. Det var ventet, at Gødstrup Sygehus i fremtiden skulle overtage neurologien fra Holstebro, hvilket ville betyde uændret afstand til behandling for Ringkøbing-Skjern-patienterne. Den længere afstand kommer dog ikke til at bringe blodprop-ramte i fare, forsikrer Anders Kühnau. - Det vil være en vurdering af, hvor langt man har til sygehuset. Hvis man vurderer, at man kan vinde afgørende tid ved at sende en helikopter, vil man gøre det. Vi har helikopterne, hvis det er nødvendigt, siger Kühnau. Den 1. januar får Nordjylland egen lægehelikopter, hvilket vil frigøre mere kapacitet hos helikopteren i Skive, der samme med Billunds helikopter betjener Vestkysten. Kühnau forklarer, at Esbjerg Sygehus er i færd med at anlægge helikopterlandingsplads, så blodprop-ramte i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern kan blive fløjet til Esbjerg, hvis det er tidskritisk. Eller kørt de 50 kilometer med ambulance. - Bor man i den østlige del af kommunen, kan man blive kørt med ambulancen til Viborg med en læge ombord, der starter behandlingen. Bor man i den vestlige del, vil man blive fløjet med helikopter til Aarhus. Derfor mener jeg ikke, at patienter i Ringkøbing-Skjern behøver være utrygge. Ellers havde jeg aldrig stillet dette forslag, siger Anders Kühnau. Ifølge ham er lægehelikopteren så effektiv, at en mand, der falder om i Ringkøbing, vil ligge på operationsbordet i Aarhus blot tyve minutter efter ham, der falder om i Aarhus. - Det er dog ikke sådan, at man bare kan bestille helikopteren. Så ville den komme til at flyve med forkerte ting, men dér, hvor der er behov for det, vil folk blive hentet i helikopter. Den mulighed har vi, siger han. Forslaget om at samle neurologien på Regionshospital Viborg, som så til gengæld må afgive urologien til Gødstrup Sygehus, skal styrke fagligheden, forklarer Kühnau. - Det er oplagt at samle det i Viborg, hvor man i forvejen har rehabilitering af rygmarvskadede og Hammel Neurocenter. Hvis man har alting på alle sygehuse, vil det blive for tyndt alle steder. Det vigtigste er at, borgerne får den bedste ekspertise til rådighed.

Sygeplejerske i ambulance Kühnau ser han heller ikke nedlæggelsen af de sygeplejerskebemandede akutbiler i Ringkøbing og Tarm som en forringelse for borgerne. - Jeg vil i stedet sætte anæstesisygeplejersken eller en paramediciner ind i ambulancerne, som så får de samme fagfolk som akutbilerne. Tilmed kører ambulancerne oftere end akutbilerne, så patienterne vil oftere møde fagfolk, siger han. Regionen har bedt om en dispensation, så sygeplejersker får lov at gøre tjeneste på ambulancer. - Paramedicinere er en lige så god løsning. Det er der forskellige meninger om. Det er næsten en fagkrig. Redderne er oppe i det røde felt på grund af det. Der er ikke dokumentation for, at den ene skulle være bedre end den anden. For mig at se er det okay, at vi søger dispensation til at få anæstesisygeplejersker i ambulancerne. Men jeg har også fuld tillid til paramedicinere, siger regionsrådsformanden. Han vil samtidig oprette et ambulancedøgnberedskab i Videbæk, så responstiden bliver bragt ned.