Regionsformand: Flere patienter blev sendt hjem under røntgenlukning i Tarm

Det er blevet hverdag på de lokale røntgenafdelinger igen, fastslår regionsrådsformand, men han erkender, at den midlertidige lukning i Tarm fik negative konsekvenser for patienterne.

Tarm: Det gik både ud over patienter og personale, at Region Midtjylland i foråret valgte at lukke den lille røntgenafdeling i Tarm i tre en halv måned på grund af personalemangel i Herning.

Det konkluderer regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i et brev til regionsrådsmedlem Marianne Karlsmose (KD).

Kristendemokraten havde bedt om en redegørelse for konsekvenserne af lukningen, og det har hun nu endelig fået.

I brevet erkender regionsrådsformanden, at røntgenafdelingen i Ringkøbing skulle tage sig af mange ekstra patienter, mens Tarm-afdelingen var lukket.

Det betød, at det var nødvendigt at sætte ledelse og kolleger ind for at klare patientpresset.

Alligevel oplevede patienterne lange ventetider - i værste fald op til tre timer - og nogle blev sendt hjem uden at blive undersøgt.

- Der er ikke data på, hvor mange patienter der har været sendt hjem i Ringkøbing i perioden, hvor Tarm har været midlertidig lukket. Det er dog formodningen, at tallet har være større grundet den generelle ekstra aktivitet, skriver Anders Kühnau til Marianne Karlsmose.

Forklaringen på, at Ringkøbing-afdelingen blev overbebyrdet, er, at de praktiserende læger primært har henvist patienter fra Tarm til Ringkøbing i stedet for Herning, lyder forklaringen.

Som bekendt genåbnede røntgenafdelingen i Tarm igen 14. maj, og det har altså betydet en normalisering af tilstandene for både patienter og personale.