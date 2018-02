Regions-notat: Derfor lukker vi for røntgen i Tarm

Alvorligt syge risikerer længere ventetid, hvis regionen drosler ned for røntgenafdelingen i Herning for at frede afdelingen i Tarm, viser notat fra regionen.

Tarm: Selv om kampen for at stoppe den midlertidige lukning af røntgen-afdelingen i Tarm endnu ikke er slut, så bliver det formentlig svært at skaffe det nødvendige politiske flertal.

Et notat fra Region Midtjylland fastslår nemlig, at det hver dag vil gå ud over kræftpatienter og andre akutte patienter, hvis man fastholder røntgenafdelingen i Tarm og skærer ned for aktivitetsniveauet i Herning.

Afdelingen i Tarm foretager ifølge regionen konventionelle røntgenundersøgelser, mens der sjældent er tale om akutte og alvorligt syge patienter, som man har i Herning.

"Bruges personaleressourcerne på at holde funktionen i Tarm åben, vil det medføre forsinkede udredningsforløb og længere behandlingsforløb for de alvorligt syge," lyder konklusionen.

I tørre tal mener regionen, at mellem fem og 17 alvorligt syge patienter hver dag kommer til at vente på behandling.

Regionen erkender, at både "borgere med ikkeakutte og -livstruende sygdomme fra Tarm-området" vil opleve gener i forbindelse med den midlertidige lukning, men at løsningen er den rigtige for ikke at kompromittere patientsikkerheden.

Notatet viser også, som Dagbladet flere gange har kunnet fortælle, at årsagen til lukningen af røntgen-afdelingen i Tarm skyldes personalemangel i Herning.

Afdelingen i Tarm lukkede ned i fredags og vil nu ifølge regionen genåbne 13. maj, hvor personaleudfordringerne i Herning skulle være løst.

Sagen om lukningen af røntgen-afdelingen bliver i morgen, onsdag, behandlet af udvalget for nære sundhedstilbud, hvor regionsrådsmedlem John G. Christensen (S) har bedt om af få sagen til politisk debat.