Regionerne droppes: Her er dit nye sundhedsfællesskab

Nordvestjylland: Hvis regeringen får magt, som den har agt, vil Region Midtjylland være fortid i 2021, og en del af det nære sundhedsvæsen skal efterfølgende flyttes ud til det kommunale niveau i 21 sundhedsfællesskaber.

For vores del af landet betyder det, at Holstebro, Struer, Lemvig, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner kommer sammen i et sundhedsfællesskab knyttet op omkring akutsygehuset i Gødstrup.

Her skal de være med til blandt andet at sikre bedre overgange mellem sygehuset og kommunerne, en bedre forebyggelse og forhindre indlæggelser.

Ud over fagprofessionelle folk vil der også komme til at sidde politikere for de berørte kommuner i sundhedsfællesskabet, erfarer Dagbladet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterer i formiddag klokken 10 sit forslag til en ny sundhedsstruktur, og derudover de nye sundhedsfællesskaber.

Borgmester i Holstebro H. C. Østerby (S) siger, at han ikke har noget imod, at kommunerne skal tage større ansvar på sundhedsområdet:

- Men det afhænger helt af, om der er nogen reel indflydelse i sundhedsfællesskaberne. Hvis vi bare skal sidde nogle borgmestre om et bord sammen med en læge, og vi ikke får nogen reel indflydelse, så bliver det indholdsløst. Og det kan jeg godt frygte, siger Østerby.

Hos Venstres medlem af byrådet i Holstebro, Finn Thøgersen, er skuffelsen stor over, at man nu vil nedlægge regionen:

- Det gør ondt helt ind i hjertet, at en Venstre-statsminister vil nedlægge et demokratisk led. Jeg ved ikke, hvor det er, at han (statsministeren red.) ser hen og ser, at staten gør det bedre end folkevalgte. Jeg synes, at forslaget lugter af, at man i Region Hovedstaden ikke har kunnet finde ud af det, og så skal alle vi andre straffes, siger Finn Thøgersen.