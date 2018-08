Ringkøbing-Skjern: Regeringen vedtog en skattereform i foråret. Regeringen har kompenseret kommunerne økonomisk, men teknisk er kompensationen blevet meget ulige fordelt, således at Ringkøbing-Skjern Kommune, sandsynligvis fuldstændig tilfældigt har mistet 40 millioner kroner, mens borgerne har ligget på stranden i sommerens sol.

- Inden sommerferien fik vi politikere en grundig budgetorientering, der efterlod et indtryk af, at der faktisk kunne blive et mindre råderum til investeringer og velfærdsforbedringer i de kommende budgetforhandlinger. Da vi kom tilbage efter sommerferien, så situationen helt anderledes ud for 40 millioner kroner er meget i Ringkøbing-Skjern Kommune, fortæller viceborgmester Søren Elbæk (S).

Tilsyneladende er der tale om ren teknik. Det udligningssystem, der skal kompensere kommunerne, udregner en gennemsnitlig kompensation efter meget indviklede beregnede forudsætninger. De danske kommuner er samlet set blevet kompenseret retfærdigt for skattereformen, men de enkelte kommuner er ikke blevet kompenseret krone for krone, så nogle er blevet overkompenseret, mens andre, som Ringkøbing-Skjern Kommune har fået mindre.

- Det er tilsyneladende ren russisk roulette, hvilket resultat, computeren kommer ud med. Det er skandaløst, at sådan en sag kan forsvinde helt ude af politikernes hænder og efterfølgende få så alvorlige konsekvenser for nogle af de kommuner i Danmark, der i forvejen har svært ved at få de økonomiske ender til at nå sammen, mener Søren Elbæk.

Beregninger viser, at Ringkøbing-Skjern Kommune kun bliver kompenseret med 60 procent af det tab, kommunen har. Det svarer til et tab på cirka 40 millioner kroner

- Regeringens skattereform får nu den mærkværdige konsekvens, at Ringkøbing-Skjern Kommune får en særdeles vanskelig budgetfase, hvor det bliver meget svært at finde råderum til serviceforbedringer, som samme regering havde åbnet mulighed for gennem en tidligere aftale med Kommunernes Landsforening, siger viceborgmester Søren Elbæk.

Han har nu rettet henvendelse til den socialdemokratiske skatteordfører Jesper Petersen og de lokale socialdemokratiske folketingsmedlemmer Anette Lind og Mogens Jensen for at gøre opmærksomme på de uhensigtsmæssige konsekvenser af beregningerne. Søren Elbæk håber, at der kan rettes op på den uretfærdige kompensation.