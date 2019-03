Det skal ske ved hjælp af i alt 21 nye sundhedsfællesskaber, hvoraf de fem vil ligge i Midtjylland. Til hvert af de nye sundhedsfællesskaber bliver knyttet et patient- og pårørenderåd, som skal være med til at sikre, at de lokale borgeres stemme inddrages.

"Reformen er en fremtidssikring af sundhedsvæsenet, hvor flere behandlinger skal være tættere på borgerne. Patienterne skal også opleve, at sygehuse, kommuner og lægehuse i fællesskab tager ansvar for deres behandling", hedder det.

Den nære behandling

Planen er også at flytte mere behandling ud i det nære sundhedsvæsen i en erkendelse af, at der bliver flere ældre, og at antallet af borgere med kroniske sygdomme stiger kraftigt.

Der sættes 8,5 mia. kroner af, som blandt andet går til nye og moderne sundhedshuse samt til flere medarbejdere og stærkere kompetencer i det nære sundhedsvæsen.

- Vi prioriterer cirka ni mia. kr. til at udbygge den nære behandling. Og vi sikrer at hele landet får samme tilbud. For det midtjyske område betyder det flere sundhedshuse og flere ambulancer - og penge til kommunernes indsats. Det er en rigtig god og solid aftale for vores fælles sundhedsvæsen, udtaler finansminister Kristian Jensen (V) i pressemeddelelsen.

Aftalen betyder desuden, at der skal uddannes flere læger og sygeplejersker, at kvaliteten af behandlingen i kommunerne skal øges, og den enkelte patient skal have endnu stærkere rettigheder.

Desuden skal akutområdet styrkes med samlet 20 ekstra ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby kalder sundhedsreformen et markant løft af den nære sundhed og trygheden i Midtjylland og resten af landet.

- Patienterne i Midtjylland vil opleve markante forbedringer. De vil opleve, at hjælpen kommer tættere på. Hvis det værste sker, at man kommer ud for en ulykke eller rammes af akut sygdom er minutter afgørende. Derfor styrkes akutberedskabet i Midtjylland med fire ekstra akutberedskaber. Der bliver kortere mellem de blå blink og det skaber tryghed, siger hun i pressemeddelelsen.

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti Liselott Blixt fremhæver, at der sættes flere penge af til psykiatrien "med fokus på dem, der har det sværest, samt en indsats for børn og unge, hvor der skal sættes ind med bedre hjælp. Samtidig skal aftalen sikre en bedre og tættere kontakt med de pårørende".