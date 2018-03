Reaktioner efter overraskelse: Mere end vi kunne drømme om

Skjern: Halspeakeren sagde undervejs i kampen, at søndagens tilskuere antal på 3177 var sæsonrekord. De fremmødte så et velspillende hjemmehold, der slog storholdet Telekom Veszprem med syv mål.

Bestyrelsesformand Carsten Thygesen udtalte kort efter kampen, at resultatet var det største i klubbens historie.

Flere af spillerne og Ole Nørgaard var også glade for sejren, hvilket de gav udtryk for efter kampen:

Træner Ole Nørgaard:

Vi laver rigtig mange gode ting i kampen - både individuelt og som kollektiv. Vi havde aftalt, at vi skulle levere to rigtig god præstationer og nu har vi leveret den første. At vi vandt med syv mål, havde jeg dog aldrig troet på. Jeg er meget stolt at mine spillere, men vi ved også, at det bliver en helt anden kamp i Ungarn. Men vi tager ned til kampen med noget at spille for, og det var målet.

Markus Olsson:

Vi fik vist i dag, at man kommer rigtig langt med en god fight. Vi matcher dem også på vilje og tempo og mange ting går vores vej. Vi fulgte gameplanen for kampen og de mistede måske gejsten midtvejs i kampen. Det blev til vores fordel. Resten af dagen vil vi bruge på at nyde sejren, inden vi forbereder os på returkampen. Det var kun første halvleg og i Ungarn kommer vi til at møde et helt andet hold.

Kasper Søndergaard:

Det var en drøm for os, at vi kunne vinde med 4-5 mål, og nu står vi egentlig og føler, at vi sagtens kunne have vundet med endnu mere. De vil jo nok sige, at de ikke rammer dagen, men jeg vil sige, at vi gør det svært for dem. Vi dækker det bedste, vi har gjort længe, og vi står sammen som hold. Nu har vi noget at spille for, og det var det, vi havde håbet på inden kampen. Vi tror på, at det kan lade sig gøre at slå dem ud, men jeg vil stadig ikke sige, at vi er favoritter.

Emil Nielsen:

Jeg er fuldstændig mundlam. Det er et rigtig stort resultat, og jeg tror, at alle hold i verden vil være tilfredse med at slå Veszprem med syv. Vi dækker helt vildt godt op og publikum skabte en fantastisk ramme. Det bliver sindssyg svært i returkampen, men vi har fået en tro på, at det kan lade sig gøre.

Bjarte Myrhol:

Der er rigtig mange, der rammer dagen. Vi leverer en rigtig god holdpræstation, hvor vi arbejder rigtig godt sammen. Vi vinder som et hold i dag. Vi ved, at det bliver rigtig svært i returkampen, men i dag har vi lov til at være glade og nyde sejren.