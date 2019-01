Raske ældre damer smed tricktyv på porten

Politiet advarer mod fedladen og usoigneret udlænding, der forsøgte at bestjæle to damer i Tarm.

TARM: En fræk tricktyv fik ikke noget ud af sit forsøg på tirsdag eftermiddag at bestjæle et par ældre damer i Torvegade i Tarm; de smed ham nemlig resolut på porten!

Den uheldige tyveknægt forsøgte sig først klokken 13.30 hos en 86-årig dame, der sad og fik sig en lur i sin lænestol.

Hun havde ikke låst døren og vågnede ved, at der pludselig stod en udenlandsk herre i hendes stue.

Kvinden beskriver manden som 40-50 år, 165 centimeter høj, tyk, usoigneret og med skægstubbe, brun i huden og iført blå strikhue, blå vindjakke, bukser og hvide kondisko.

Manden talte kun gebrokkent dansk og viftede med en udenlandsk avis, øjensynlig for at aflede kvindens opmærksomhed, så han kunne nappe hendes pung, der lå på bordet.

Kvinden fik dog fat i pungen, rev den til sig og fortalte den uvelkomne gæst, at han bare kunne pile af - hvilket han gjorde.

Dog ikke længere væk end til en anden lejlighed i Torvegade, hvor en kvinde på samme alder som den første sad og læste, da den samme herre - signalementet passer i alt fald - pludselig stod i stuen.

Fremgangsmåden var den samme. Han forsøgte at aflede damens opmærksomhed ved at pege på den udenlandske avis og rable en masse af sig.

Heller ikke denne Tarm-kvinde lod sig vælte omkuld, men viste manden på porten - øjensynlig uden, at han fik stjålet noget.

Kvinden mener, at han muligvis har kigget nogle skuffer igennem, inden hun opdagede hans tilstedeværelse, men der var ikke noget af værdi i skufferne, som han kunne tage.

Politiet opfordrer ældre mennesker til at være på vagt over for den kraftige herre og især til at låse døren.