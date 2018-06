Sdr. Vium: Lørdag 16. Juni lukkes Sdr. Vium af, for at lægge asfalt til Landbobanken Rallysprint.

I år kan man opleve hele to firehjulstrukne Mitsubishi turbobiler. Sidste års vinder Dennis Pleidrup bliver udfordret af Nicolai Jensen, der kører i en bil magen til Dennis' bil. 2018 byder på flere lokale teams, der vil gøre hvad de kan, for at udfordre sidste års vinder. Blandt de lokale er brødrene Klaus Jespersen og Thomas Jespersen fra Tarm, der stiller op i hver sin Peugeot 106. Ronni Jensen fra Tarm kører i sin Toyota Corolla GTI, Alex Siersbæk fra Skjern i sin nyindkøbte Peugeot RCZ. Verner Boiskov fra Sdr. Vium, der normalt kører Mercedes, vil bruge løbet til at testkøre en Mazda, som han overvejer at købe.

- Rallysprint i Sdr Vium er populær blandt kørere og tilskuere, da det er et af de eneste løb, hvor der køres ræs inde i byen. Man skal næsten til Monte Carlo, for at se noget lignende, lyder det fra arrangørerne.