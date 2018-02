Ræs mellem 300 ænder skal samle penge ind i Rækker Mølle

Lørdag den 24. februar venter et kapløb til et godt formål, når 300 plastikænder skal dyste om at komme først i mål på Ganer Å.

- Jeg tror, at idéen kom ud af, at jeg havde hørt eller læst om andevæddeløb. Så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at prøve her, siger Mette Aggerholm.

Hun står i spidsen som en såkaldt pengeyngler, der skal forsøge at skabe ekstra økonomi til fordel for udviklingen i de fire sogne Rækker Mølle, Hanning, Bølling og Finderup, og det er anden gang, der bydes velkommen til ræs mellem plastikænder:

Her er der tale om både spænding og uforudsigelighed, når 300 plastikænder skal kæmpe om at komme først gennem en rute på én kilometer på Ganer Å.

Et tilløbsstykke

Under sloganet "Køb en and for en hund" kan interesserede for 100 kroner købe en and med et nummer på.

Anden, der vinder, kapløbet kan glæde sin ejer med flere stærke præmier, og der er rigtig godt gang i salget af plastikdyrene:

- Vi er flere, der selv skal rundt og afsætte ænderne, og jeg har kun 22 tilbage lige nu. Jeg håber bestemt på, at alle 300 ænder bliver solgt, så vi kan melde udsolgt, lyder det fra Mette Aggerholm.

For lørdagens arrangør er det dog ikke kun fest og ballade at arrangere et kapløb:

- Der er en del arbejde i det, men jeg gør det gerne for byens udvikling. Der er mange hjælpere og en del arbejde, for der er også administrativt arbejde forbundet med det, fortæller hun.