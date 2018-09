Rækker Mølle sadler om - fra købmandsgård til kurbad

Velkommen til Søren Kierkegaard

Først skal der nemlig findes omtrent otte millioner kroner til en gennemrenovering af købmandsgården samt opbygning kurbad, saltstenssauna og omklædningsfaciliteter - udført i brasiliansk mahogni, så det falder i tråd med den søterrasse og træbro, der inden for de nærmeste måneder skal bygges ved søen.

- Nu skal Realdania behandle ansøgningen, men vi er fortrøstningsfulde, for de har allerede givet midler til forundersøgelsen, siger Ejnar Tylvad.

Foruden at etablere fem oplevelseslejligheder og opholdsstue i købmandsgården skal facaden have en makeover.

Det hele skal udføres, så det bliver så oprindeligt som muligt, og det betyder, at det grå, vandskurede ydre skal tilbage til de røde teglsten.

Autenticitet er i det hele taget nøglen bag projektet - og det ligger også i begrebet oplevelseslejligheder.

- Der skal være en fortælling om lokalområdet i lejlighederne. En lejlighed kan få navn efter Søren Kierkegaard, hvis forældre kom fra Rækker Mølle, en anden kan hedde Nancy Esmarch, som blandt andet ejede Rækker Møllegården, fortæller Ejnar Tylvad, der håber, at projektet kan blive det, man kalder "et mentalt postkort".

Arbejdsgruppen, der foruden de for ovenfor nævnte personer tæller Jens Kjærgaard, Jens Tylvad, Robert Hansen, alle fra bestyrelsen i ejerskabet af købmandsgården, samt Nikolaj Rørbæk De Place fra Rækker Mølle Borgerforening, har engageret Johanne Bugge, der er specialiseret i turismeudvikling, og arkitekt Esben Frost fra arkitektfirmaet Bo Frost Architects, som er specialiseret i at give ny anvendelse til gamle bygninger med historie i.

Lejlighederne kan for eksempel bruges af familier eller lystfiskere, for der er fiskemuligheder på begge sider af søen. Ejnar Tylvad tror, at det autentiske landsbymiljø vil være et godt supplement til Vestjyllands turismeudbud.

- Det er noget andet end kystturismen. Det er rigtig godt at have den slags, men vi vil gerne vise nogle andre sider af Vestjylland. Der er ingen andre steder, man kan komme til at bo kun tre meter fra vandet, siger Ejnar Tylvad.