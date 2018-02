Radio Ådalen fylder 30 år

Jubilæum: Radio Ådalen er rigtig lokalradio. I år er det 30 år siden, den fælleskirkelige og tværkulturelle lokalradio startede.

Det skete med hjælp fra Kristelig Lytter- og Fjernseerforening, det nuværende KLF, Kirke & Medier.

Tre ildsjæle fra lokalforeningen tog fat og inviterede fagbevægelsen med.

- Det var vigtigt for os, at det ikke udelukkende blev en kristen lokalradio, fortæller formand for Radio Ådalen, Niels Christian Holm.

Han er stadig formand for radioen og dybt engageret i programvirksomheden - nu 30 år efter opstarten.

- Kulturen skulle fra starten have stor plads, for lokalradio er både lokale nyheder, sport og alt mulig musik, siger Niels Christian Holm.

50 frivillige sender over 42 ugentlige timer radio ud i det vestjyske, lokale nyheder, sundhedstips, egnshistorie og gudstjenester samt liveudsendelser fra Open by Night og andre lokale begivenheder.

Der er altid brug for friske folk til opgaver som værter, teknikere, indsamlingsaktiviteter og regnskab.

- Vi fejrer jubilæet med Åbent Hus hele lørdagen fra klokken 9.30. Alle er velkomne til at se ind, hvor der er kaffe på kanden hele dagen. Radioens program er fyldt med lokale indslag som for eksempel "Et sted i kommunen", "3 generationer spiller ud", fødselsdagsbanko, og med festlige indslag og salg af lodsedler, som fortsætter hele aftenen, fortæller Niels Christian Holm.

30 års fødselsdagen fejres også for radioens medlemmer. Det sker fredag 2. marts med en fest på Westergaards Hotel i Videbæk, hvor Lis og Per står for underholdningen.