Radikales partileder kiggede forbi Skjern Å

Skjern: Fredag var den radikale partileder, Morten Østergaard, i det vestjyske, hvor han sammen med de lokale Radikale satte fokus på naturpolitik og det årelange radikale ønske om at gøre Skjern Å til nationalpark.

Det skete i Skarrild, hvor der var oplæg fra Benny Pedersen fra Friluftsrådet og Nationalparkudvalget, Andreas Steenberg, Radikales vestjyske Folketingsmedlem og Morten Østergaard.

- I de sidste tre år har vi radikale afsat penge til nationalparken på vores finanslov. Vi synes, det her unikke område skal blive nationalpark. Også for at styrke turismen i Vestjylland, siger Andreas Steenberg i en pressemeddelelse fra partiet.

Morten Østergaard håber, at Skjern Å vil have status som nationalpark næste gang, han kigger forbi. Partilederen delte ros ud til det lokale radikale bagland for års vedvarende kamp for at få den investering til Vestjylland.

Benny Pedersen roste Ringkøbing-Skjern og Herning kommune for et seriøst og godt stykke arbejde.