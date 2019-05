Radikal ærgrelse: Fik klippet plakater ned to gange i Skjern

Nu overvejer folketingskandidat Thomas Sloth, om Radikale Venstre skal vente med at hænge plakater op i Skjern, efter at partiet fik klippet flere EU-plakater ned. Også Liberal Alliance er ramt af nedklipning.

SKJERN: Radikale Venstres folketingskandidat, Thomas Sloth, overvejer nu hvornår hans valgplakater skal hænges op i Skjern, efter at partiet har fået revet halvdelen af sine EU-parlaments-valgplakater ned, kort efter at de er blevet sat op.

Lørdag måtte der sættes plakater op for EU-parlamentsvalget, og som alle andre partier, var Radikale Venstre også på gaden lørdag for at sikre sig de gode lygtepæle.Thomas Sloth anslår at partiet alt i alt havde hængt 10 plakater op i Skjern. Det drejer sig om plakater med Morten Helveg Petersen, Poul Elmegaard og desuden plakater med et B, som er Radikale Venstres partibogstav.

- Et af partiets trofaste medlemmer havde været ude for at hænge plakater op, og vi har en uskreven regel om, at vi kører rundt og tjekker dem undervejs, for at være sikre på, at de ikke er faldet ned, eller er kommet til at hænge for lavt i forhold til reglerne. Tirsdag aften fik jeg besked fra ham om, at de steder, hvor der var hængt plakater op, var de ikke længere. Han kiggede så efter, og plakaterne var klippet ned og smidt i en busk, fortæller Thomas Sloth.

Tirsdag blev plakaterne igen sat op. Onsdag morgen var de klippet ned igen.

- Jeg vil helst ikke gøre mig til dommer over, hvad der er sket med dem, men jeg vil gerne sige, at det er ikke i orden at fjerne valgplakater, uanset hvad det så er afledt af, fastslår Thomas Sloth.

Samtidig kunne Radikale Venstre konstatere, at også plakater fra Liberal Alliance var klippet ned.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at der er nogle mennesker, der har så meget foragt for demokratiet, siger lokalformand for Liberal Alliance, Anders Paabøl Christensen.