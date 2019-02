- Jeg har en grum plan med at flytte rågerne uden for byen, siger Poul Gregersen med et glimt i øjet.

Råger spiser alt fra dræbersnegle til orme, insekter, korn og bær. Fuglene med de blå-grå fjer samler sig gerne i store flokke og går efter høje træer, som de kan bygge reder i og dermed sove i. De høje træer er en fordel, hvis man som rågen gerne vil være i sikkerhed for rovfugle. Hvor rågen oprindelig boede mest på landet, er den nu også massivt til stede i byparker, ved golfbaner og lignende steder. Råger er ud af kragefamilien, og råger sover gerne med andre kragefugle som alliker og kragen. Hvis man vil skyde rågeunger, skal man have lov af Naturstyrelsen. Styrelsen giver kun tilladelse, hvis der ikke er andre alternativer end at skyde fuglene. Derfor skal man først forsøge forsøge at skræmme fuglene væk, inden man søger om reguleringstilladelse. Det er altid grundejeren selv, der skal søge om lov til at skyde fuglene.

Rågebestanden kan reguleres ved at skyde ungerne, når de skal lære at blive flyvefærdige. Arkivfoto: Per Algreen

Flere råger

Rågen er fredet som følge af 40 år gammelt et EU-direktiv. Det betyder, at man bliver nødt til at forsøge at stresse fuglene til at flyve væk, inden man eventuelt kan få lov at skyde dem.

Poul Gregersen erkender, at rågerne selvfølgelig skal have lov til at være her, og at de er fredet af en årsag. Men ligesom elefanten er sjælden på verdensplan, kan det godt være irriterende for en afrikansk landsby, når den tramper igennem byen. Det er lidt det samme med rågelarm i de danske by, mener han.

For i Danmark er rågen ikke sjælden. De sidste 30 år er der da også kommet flere råger i Danmark, selvom der herhjemme generelt set er kommet 3 millioner færre fugle. Det viste en undersøgelse i 2018 fra Dansk Ornitologisk Forening.

For at slippe af med fuglene, skal man forsøge at skræmme dem væk, inden de bygger reder i februar og marts. Her er larm den absolut bedste måde at stresse fuglene på, mener Poul Gregersen.

- Det helt korte råd er, at rågerne ikke skal have lov at lande. De skal ikke synes, at det er et fredeligt sted. Det hjælper ikke bare at larme i 10 minutter og så tage på arbejde. Hvis det er to reder, er det til at overskue, men hvis det nu er 10 eller 20 reder, vil jeg anbefale, at man laver et vagtværn, siger han.