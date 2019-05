Skjern: Det gav masser af politisk ballade, da Ringkøbing-Skjern Kommune valgte at opføre et 14.000 kvadratmeter stort innovationscenter i Skjern, hvoraf forsyningen skulle bo i størstedelen af den karakteristiske runde bygning.

Nu planlægger økonomiudvalget at udbygge Innovest med 5000 kvadratmeter ved siden af den nuværende bygning. Halvdelen af de nye kvadratmeter skal kommunen selv bruge. Det er nemlig idéen at samle kommunens beskæftigelsesafdeling og borgerservice fra det gamle rådhus på Finderupvej samt Tinghusvej 1 og Nygade 56 i den nye tilbygning.

Resten af de 2500 kvadratmeter til den nye Innovest-afdeling skal den fremtidige bygherre står for udlejningen af. De skal bruges til kontorer.

Bygherren skal ifølge politikernes plan både overtage Innovest-grunden og det nuværende rådhus i Skjern, som kan udlægges til boliger.

- Det er vigtigt for mig at sige, at vi er i gang med at sondere mulighederne. Det gamle rådhus på Finderupvej 7 og 9 i Skjern står over for en omfattende og tidskrævende renovering. Vurderingen har derfor været, at der kunne være bedre økonomi i at bygge til Innovest og flytte beskæftigelse og borgerservice ud af de nuværende bygninger. Kommunens del af finansieringen af Innovest II kan i dette scenarie ske gennem besparelser på de årlige driftsomkostninger, siger viceborgmester Søren Elbæk (S) i en pressemeddelelse.