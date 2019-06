Rådhuset i Skjern kan være bevaringsværdigt - men borgmesteren vil ikke lægge ring om bygningen endnu

Politikerne overvejer at udlægge rådhusgrunden i Skjern til boliger, men rådhuset er et specielt stykke arkitektur, som en professor advarer mod at rive ned. Borgmesteren mener ikke, at bygninger nødvendigvis skal stå til tid og evighed.

SKJERN: Skal rådhuset i Skjern bevares? Eller skal det væltes for at give plads til nye boliger?

Spørgsmålene er mange, efter at økonomiudvalget offentliggjorde nyheden om, at man arbejder på at bygge et Innovest II og flytte de kommunalt ansatte derud, da det gamle rådhus snart trænger til en renovering. Tanken er derfor, at rådhusgrunden skal udlægges til nye boliger.

Dog er der en ekstra faktor i spillet om bygningen. Rådhuset, der er bygget i 1971, er nemlig tegnet af datidens stjernearkitekter, og bygningen er beskrevet i flere værker.

Ugeposten Skjern beskrev forleden arkitekturhistorien bag rådhuset, og her fastslog bevaringsforeningen for gl. Skjern Kommune, at rådhuset burde bevares. Professor ved Arkitektskolen Aarhus, Thomas Bo Jensen, appellerede kraftigt til politikerne om at vise rettidig omhu og ikke rive rådhuset ned, da det er et godt eksempel på noget af det fineste inden for dansk arkitekturtradition.

Det får dog ikke borgmester Hans Østergaard (V) til at lægge en ring om bygningen i første ombæring.

- Der er jeg nok ikke enig med professoren. Man skal ikke nødvendigvis bevare en bygning til tid og evighed, siger Hans Østergaard.

Han understreger samtidig, at den sag er i sin absolutte vorden, og det kan ske, at den arkitekturhistoriske dimension bliver en del af drøftelsen, men hidtil har det ikke været et tema.