Rådhuset i Skjern: Borgerne skal ud af busken og give deres besyv med om fremtiden

Udviklingen går så stærkt, at det vil være kortsigtet bare at se på Skjern Rådhus som et isoleret punkt. Der skal tænkes i helheder, og Skjern trænger til et nyt ryk i byfornyelsen. Det mener Skjern Udviklingsforum, der sammen med handelslivet og kommunen er i gang med at forberede et borgermøde.

SKJERN: Hvor står Skjern Udviklingsforum i sagen om det gamle rådhus i Skjern, hvis funktioner muligvis skal flyttes til et nybygget Innovest II ved Ringvejen?

Svaret er, at i den sag skal borgerne være medbestemmende.

Derfor er Skjern Udviklingsforum sammen med Skjern Handelsforening og kommunen i gang med at arrangere et borgermøde. Datoen er endnu ikke fastlagt, men for Skjern Udviklingsforums formand, Lars Foged, kan man ikke se rådhus-spørgsmålet som et isoleret punkt, men derimod en del af en større helhed.

Tilbage i 90'erne var Bredgade gennem en stor byfornyelse, der tegnede stregerne til fremtidens Skjern. Nu er der gået snart tre årtier. Handelsmønstret har ændret sig, kommunen er blevet sammenlagt, og både rådhuset og Byskolens fremtid er i spil.

Derfor vil Skjern Udviklingsforum også tage kikkerten frem, så der laves en langtidsholdbar løsning.

- Rådhuset er bare en brik blandt mange andre for byfornyelsen, og nu trænger vi til et ryk igen, for der er mange ting i spil, siger Lars Foged.

Målet er at få vendt alle brikker, for det er en sag, der er fyldt med dilemmaer. Muligheden for at få et Innovest II vil styrke Skjerns position som en uddannelsesby, mens flytningen af borgerservice og jobcentret til et sted uden for Ringvejen omvendt vil komme til at koste handelslivet dyrt.

- Muligheden for at få et Innovest II må vi ikke lade flyve af hænde, men samtidig - og det vil jeg meget gerne understrege - skal vi tage vare på vores bymidte, fastslår Lars Foged.

Derfor opfordrer han også borgerne til at komme ud af busken og give deres mening til kende, for der er altid en løsning, og nu handler det om at få den lavet så godt som overhovedet muligt.