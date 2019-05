Ådum: Et nyt skilt er kommet op ved indgangen til Ådum kirkegård fra Bindesbølvej. Skiltet markerer, at her er grave for soldater fra Commonwealth nationer.

Fire engelske flyvere R.J. Barton, K.S. Hailey, A.P.G. Sindrey og A.G. Surtees blev begravet på Ådum kirkegård den 23. april 1943. Pastor Andersen foretog jordpåkastelsen.

De var med i et Royal Air Force fly, som blev ramt af granater fra en tysk natjager og styrtede ned cirka to kilometer nordøst for Ådum. Seks af den syv mand store besætning omkom. De øvrige to blev begravet i Esbjerg og den overlevende døde i tysk fangelejr i 1945.

Kommissionen fra det britiske statssamfund er ansvarlig for vedligeholdelse af grave og krigsminder fra 1. og 2. verdenskrig og arbejder på at opstille så mange skilte som muligt for at gøre opmærksom på krigens ofre og historien bag.

Mange kirkegængerne og besøgende til kirkegården går forbi RAF- gravene inden for hovedindgangen. Der er blomster og lys på gravstedet. Plancher med billeder og tekst giver en god orientering.

Bodil