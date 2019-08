Løsgænger i byrådet foreslår at sende et ekstra høringssvar fra byrådet i Vesterhav Syd-sagen - selv om fristen udløb i sidste uge. Samtidig kræver han sagen på byrådets dagsorden på septembermødet.

Ringkøbing-Skjern: Det er uheldigt, at det kun var økonomiudvalget og ikke hele byrådet, som fik indflydelse på Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar i forbindelse med Energistyrelsens indkaldelse af idéer og forslag til placering af Vesterhav Syd-møllerne.

Det mener byrådsmedlem Lennart Qvist (løsgænger), som nu vil have sagen på byrådets septembermøde. Det sker med et forslag om at få udarbejdet et nyt høringssvar, selv om fristen for at give sin mening til kende til Energistyrelsen udløb 16. august.

I sidste uge vedtog et flertal i økonomiudvalget et høringssvar, hvor det blandt andet fremgår, at det er Ringkøbing-Skjern Kommunes ønske, "at møllerne bliver placeret så tæt på projektområdets yderste grænse som muligt og i et letopfatteligt mønster". Altså at møllerne bliver stillet op 10 kilometer fra kysten, som Vattenfall også selv har lagt op til.

Niels Rasmussen (SF) og Jesper Lærke (Fjordlisten), der begge er medlemmer af økonomiudvalget, var så utilfredse med formuleringen, at de begge har sendt deres eget høringssvar. Det samme har løsgængeren Lennart Qvist.

- Det kan godt være, at nogle mener, at det er urealistisk at stille krav om, at møllerne skal endnu længere ud end de 10 kilometer. Men der var også folk, som mente, det var helt urealistisk at få flyttet møllerne så meget som én centimeter. Nu er virkeligheden den, at møllerne kan flyttes fra fire til 10 kilometer, så hvorfor ikke forsøge at få dem endnu længere ud, siger Lennart Qvist.

I sit høringssvar foreslår han derfor muligheder for at udvide det oprindelige projektområde for møllerne til 30 kilometer fra kysten i forbindelse med den supplerende miljøvurdering.

Alternativt bør der foretages en ny screening, så det udpegede område udvides til 20 kilometer fra kysten. Qvist mener, at man bør fastholde byrådets oprindelige anbefaling fra 2012, hvor det bliver foreslået, at møllerne bliver placeret med udgangspunkt fra Hvide Sande Havn.

Høringen kommer efter, at styrelsen sidste år ophævede den del af etableringstilladelsen, der omfatter miljøpåvirkningerne. Derfor skal der laves et såkaldt VVM-tillæg. Der vil i øvrigt blive flere høringsmuligheder i den process, som nu er gået i gang.