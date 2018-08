Ringkøbing-Skjern: Det var skiftedag for Lennart Qvist på tirsdagens byrådsmøde.

Hans pludselige farvel til Venstre for nylig betyder nemlig, at han ikke længere skal sidde sammen med Venstres gruppe i byrådssalen.

Den nyslåede løsgænger blev med borgmesterens ord rykket adskillige pladser mod højre i salen.

Det betyder, at han nu skal sidde ved siden af sine nye bedste venner i byrådet - Dansk Folkeparti. Det var partiets to medlemmer af socialudvalget, som tidligere på ugen sikrede flertallet for, at Lennart Qvist kan fortsætte som formand for udvalget - selv om han har forladt Venstre.

Det var en streg i regningen for Venstre, som var klar til at fyre Qvist og sætte en anden Venstremand på formandsposten, som konstitueringsaftalen siger. Men den aftale valgte Dansk Folkeparti altså at bryde.

Lennart Qvist selv mødte storsmilende op til byrådsmødet - og indtog tilsyneladende upåvirket af situationen sin nye plads. Den tidligere Venstremand har ikke haft lyst til at kommentere situationen eller fortælle om sine politiske fremtidsplaner.

Qvist har tidligere flirtet med Konservative, og forleden sagde Dansk Folkepartis gruppeformand Kristian Bøgsted, at Qvist er velkommen hos dem, men at han selv skal melde sig ind, hvis han er interesseret. Indtil videre er Lennart Qvist altså løsgænger i byrådet.