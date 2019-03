Qvist forlader vidensudvalg - Lise Juhl bliver ny formand

Ringkøbing-Skjern: Efter et år som formand for vidensudvalget har Lennart Qvist sagt stop.

Han ønsker ikke længere være en del af det udvalg, som for snart 10 år siden blev nedsat som et forum med repræsentanter fra byrådet, erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner, og som fik til opgave at gøre kommunen til verdensmester i viden.

- Vidensudvalget var tænkt som et midlertidigt udvalg, som nu kører på 10. år. Jeg synes, at det burde gøres permanent og kaldes et vidensråd - ligesom vi har et sundhedsråd. Og samtidig placere det under et politisk udvalg. Det er noget organisatorisk rod, lyder argumentet fra Lennart Qvist.

Dét ønske er der foreløbigt ingen udsigt til, at løsgængeren får opfyldt. Borgmester Hans Østergaard (V) er nemlig ikke parat til at ændre udvalgets status.

- Ind imellem er det helt på sin plads at ændre på strukturerne. Det kan da også godt være, vi kommer til at kigge på vidensudvalget på et tidspunkt, siger han.

Qvist er i øvrigt ikke den eneste, som har forladt vidensudvalget. SF'eren Peder Sørensen smuttede efter sit andet møde i det nystartede udvalg i 2010, fordi han mente, at udvalget var overflødigt. De 1,7 millioner kroner, der var sat af til at drive udvalget, ville SF'eren hellere bruge til fornuftigere ting, var argumentet.

Lennart Qvist bliver efterfulgt af Lise Juhl Hansen (V), der bliver ny formand for udvalget. Iver Enevoldsen (V) bliver nyt medlem af udvalget, der altså fortsætter som hidtil med samme navn og arbejdsopgaver.

Ingen af rådets medlemmer får honorar for at deltage i vidensudvalgets møder.

Det samlede udvalg ser nu således ud: Formand Lise Juhl Hansen (V), borgmester Hans Østergaard (V), Iver Enevoldsen (V), formand for beskæftigelsesudvalget Kristian Andersen (KD), formand for børne- og familieudvalget Trine Ørskov (S), salgschef i EV Metalværk Thomas Bisgaard Thomsen, direktør i Carl C Allan T. Jensen, produktionschef i Vestas Anders Thygesen, DI-konsulent Michael Jul-Nørup Pedersen, LO-formand Helge Albertsen, direktør i Vestjysk Jens Møller Nielsen, erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen, VGT-rektor Mikkjal Helmsdal, uddannelsescenterdirektør Marianne Oksbjerre, rektor på Erhvervsakademi Midtvest Henriette Slebsager, direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Anette Ørbæk Andersen.